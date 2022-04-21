Такую информацию сообщили на сайте Львовского городского совета. Мэр Львова отметил, что городской общине нужна поддержка Евросоюза в обустройстве реабилитационного центра, поскольку ни один день не проходит без десятков раненых гражданских и военных.

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Депутат Европарламента Ги Верхофстадт подчеркнул, что Европейский Союз должен максимально поддерживать Украину, потому что сегодня здесь идет "война за душу Европы".

Визуализации реабилитационного центра / Фото Львовского городского совета

Европе остается одно – предоставить Украине всю необходимую помощь – и военную, и финансовую, и политическую. Потому что та война, которая сейчас происходит в Украине, – это война за Европу и ее душу, за европейские ценности,

– отметил он.

Ги Верхофстадт рассказал, что каждый из представителей Европарламента сегодня давит на правительство своего государства. Ведь каждый из них стремится ускорить вхождение Украины в Евросоюз, усиление санкций и прекращение любого финансирования режима путинского Кремля.

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