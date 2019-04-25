Садовый готов стать премьер-министром при президенте Зеленском, но есть условие

Лидер фракции "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый заявил, что готов стать премьер-министром и возглавить правительство при президентстве Владимира Зеленского. Однако, есть важное условие – его кандидатуру должен поддержать парламент.

Лидер "Самопомочи" в комментарии Delo.ua отметил, что поддержка большинства народных депутатов позволит реализовывать идеи, которые он будет предлагать.

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Работать я готов. Но я готов работать, имея легитимность. Если есть поддержка большинства в парламенте, ты можешь сделать много. А когда ты приходишь и работаешь в оппозиции, то получается, что ты можешь предлагать идеи, но они не будут реализованы,

– сказал Садовый.

Также городской голова Львова рассказал, что "Самопомич" планирует участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года и хочет увеличить количество своих представителей в Верховной Раде. Однако, его франкция не собирается объединяться с другими партиями, и не ведет никаких переговоров об этом.

При каких условиях "Самопомич" поддержит Зеленского на посту президента? Андрей Садовый утверждает, что "Самопомич" всегда действовала в интересах Украины. Следовательно, будет ли поддерживать его политсила новоизбранного президента Владимира Зеленского, будет зависеть от решений, которые тот будет принимать. Мэр Львова добавил, что сначала нужно посмотреть на первые шаги будущего президента и кого он будет предлагать на важные должности. Если политика Зеленского будет проукраинской и будет стоять на защите интересов государства, "Самопомич" готова конструктивно и качественно сотрудничать с ним.



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