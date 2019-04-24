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      "Самопомич" передала законопроект "О президенте" команде Зеленского

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      "Самопомич" передала законопроект "О президенте" команде Зеленского
      "Самопомич" передала законопроект "О президенте" команде Зеленского / Фото из открытых источников

      Депутаты из фракции "Самопомич" подготовили законопроект "О президенте". Андрей Садовый уверяет, что законопроект не ограничивает полномочия главы государства. Более того, законопроект уже направили команде победителя выборов.

      Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый написал на Facebook-странице, что ни о каких ограничениях конституционных полномочий президента речь не может идти априори. Только упорядочение процедур, которыми он их реализует.

      Читайте также: "Самопомич" готовит закон "О президенте": что об этом известно

      Политик утверждает, что сегодняшний парламент может начать рассматривать этот закон исключительно после того, как лишит неприкосновенности народных депутатов и проголосует за новый закон о выборах в ВР на основе открытых списков.

      Без этих решений парламент в принципе может не дожить до осени,
      – подчеркнул Садовый.

      Окончательная редакция законопроекта "возможна лишь как консенсус между командой новоизбранного президента, общественной экспертной средой и парламентом".

      "Для всех, кто переживает, что "Самопомич" хочет не дать новому президенту что-то сделать. Мы максимально заинтересованы, чтобы все было хорошо. Надеемся, команда победителей тоже!", – добавил политик.

      Какова цель закона "О президенте"? По словам заместителя парламента, цель – не ограничить власть президента, а только привести ее в соответствие с Конституцией, и даже больше – защитить президента.

      Что предусматривает законопроект? Текст законопроекта опубликован на сайте партии "Самопомич". Он предполагает, что президент вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел по предложениям коалиции депутатских фракций. При этом он не может указывать в своем представлении другие кандидатуры, чем те, которые предложила коалиция. Согласно законопроекту, президент не может назначать руководителей всех регуляторов. Законопроект предлагает забрать полномочия у президента для того, чтобы "была ответственная институция и ответственный руководитель".

      Упрощается ли процедура импичмента? В законопроекте процедура импичмента детализирована. Однако, согласно 111 статье Конституции (статьи о процедуре импичмента) эта процедура невыполнима не только для Украины, но и для любой другой страны.

      Может ли Верховная Рада поддержать закон до инаугурации? Это невозможно. До инаугурации осталась одна пленарная неделя. Оксана Сыроид отметила, что для принятия избирательного кодекса нужно несколько месяцев.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Законодательство Андрей Садовой Самопомич
      Источник: 24 канал
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