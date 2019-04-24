"Самопомич" готовит закон "О президенте": что об этом известно

Депутаты из фракции "Самопомич" подготовили законопроект "О президенте". Что предусматривает законопроект и какова его цель – читайте в нашем материале.

Оксана Сыроид написала у себя на Facebook-странице, что новый закон не даст президенту "стать заложником олигархов".

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Какова цель закона "О президенте"? По словам заместителя парламента, цель – не ограничить власть президента, а только привести ее в соответствие с Конституцией, и даже больше – защитить президента.

Любой, кто приходит на такой объем власти становится очень уязвимым. А когда есть закон, который устанавливает правила игры, то он каждому, кто попытается влиять на президента, будет отвечать: "Я не могу, у меня существуют ограничения, установленные законом",

– поянила Сыроид.

Что предусматривает законопроект? Текст законопроекта опубликован на сайте партии "Самопомич". Он предусматривает, что президент вносит представление о назначении министра обороны и министра иностранных дел по предложениям коалиции депутатских фракций. Согласно законопроекту, президент не может назначать руководителей всех регуляторов. Сыроид объясняет, что законопроект предлагает забрать такие полномочия у президента для того, чтобы "была ответственна организация и ответственный руководитель".

Андрей Садовый отметил, что законопроект еще не зарегистрировали, его пока разослали депутатам Верховной Рады.

Законопроект должен быть продуктом консенсуса, он должен объединить страну. Это должен быть продукт единой совместной работы,

– отметил Андрей Садовый.

Садовый добавил, что сегодняшний парламент может восстановить свою легитимность при одном условии – закон о снятии неприкосновенности и закон о выборах. "Если парламент принимает эти законы, то появляется окно возможностей", – отметил лидер "Самопомочи". Поэтому, благодаря этой возможности закон о президенте должен стать "консеснусом нового президента Зеленского, парламентских фракций и общества". Садовый отметил, что принятие этих законопроектов депутатам оттягивать не следует, так как "недоверие к парламенту чрезвычайно велика".

Упрощается ли процедура импичмента? В законопроекте процедура импичмента детализирована. Однако, согласно 111 статье Конституции (статьи о процедуре импичмента) эта процедура невыполнима не только для Украины, но и для любой другой страны.

Решение об импичменте должны принять четыре пятых парламента, что нереалистично. Именно поэтому эту статью необходимо изменить и выписать процедуру импичмента четким способом. Импичмент должно быть политической процедурой,

– сказала Сыроид.

Может ли Верховная Рада поддержать закон до инаугурации? Это невозможно. До инаугурации осталась одна пленарная неделя. Оксана Сыроид отметила, что для принятия избирательного кодекса нужно несколько месяцев.