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      "Самопоміч" передала законопроект "Про президента" команді Зеленського

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      "Самопоміч" передала законопроект "Про президента" команді Зеленського
      "Самопоміч" передала законопроект "Про президента" команді Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Депутати з фракції "Самопоміч" підготували законопроект "Про президента". Андрій Садовий запевняє, що законопроект не обмежує повноваження голови держави. Більше того, законопроект уже скерували команді переможця виборів.

      Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий написав на Facebook-сторінці, що про жодні обмеження конституційних повноважень президента мова не може йти апріорі. Лише впорядкування процедур, якими він їх реалізує.

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      Політик стверджує, що сьогоднішній парламент може почати розглядати цей закон виключно після того, як позбавить недоторканості народних депутатів і проголосує за новий закон про вибори до ВР на основі відкритих списків.

      Без цих рішень парламент в принципі може не дожити до осені,
      – наголосив Садовий.

      Остаточна редакція законопроекту "можлива лише як консенсус між командою новообраного президента, громадським експертним середовищем і парламентом.

      "Для всіх, хто переживає, що "Самопоміч" хоче не дати новому президенту щось зробити. Ми максимально зацікавлені, щоб все було добре. Сподіваємось, команда переможців також!", – додав політик.

      Яка мета закону "Про президента"? За словами заступника парламенту, мета – не обмежити владу президента, а тільки привести її у відповідність до Конституції, і навіть більше – захистити президента.

      Що передбачає законопроект? Текст законопроекту опублікований на сайті партії "Самопоміч". Він передбачає, що президент вносить подання про призначення міністра оборони і міністра закордонних справ за пропозиціями коаліції депутатських фракцій. При цьому він не може вказувати у своєму поданні інші кандидатури, ніж ті, які запропонувала коаліція. Відповідно до законопроекту, президент не може призначати очільників усіх регуляторів. Законопроект пропонує забрати такі повноваження у президента для того, аби "була відповідальна інституція і відповідальний керівник".

      Чи спрощується процедура імпічменту? У законопроекті процедура імпічменту деталізована. Однак, відповідно до 111 статті Конституції (статті про процедуру імпічменту) ця процедура є нездійсненною не лише для України, але й для будь-якої іншої країни.

      Чи може Верховна Рада підтримати закон до інавгурації? Це неможливо. До інавгурації залишився один пленарний тиждень. Оксана Сироїд зазначила, що для ухвалення виборчого кодексу потрібно декілька місяців.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Самопоміч Андрій Садовий Законодавство
      Джерело: 24 канал
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