Садовый представил концепцию национального лоукост перевозчика: что предусматривает проект

В воскресенье, 26 августа, в Одессе на "Фестивале идей" городской председатель Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый представил концепцию национального лоукост перевозчика. Эта концепция называется Ukraine United airlines.

Об этом сам Садовый сообщил на своей странице в Facebook.

"Карта авиарейсов страны лучше любых речей демонстрирует реальную децентрализацию и состояние внутренних коммуникаций в стране. Сегодня в Одессе на "Фестивале идей" презентовал концепцию Ukraine United airlines – национального лоукост перевозчика", – говорится в сообщении мэра Львова.

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Предполагается, что проект позволит:

– быстро объединить все украинские города транспортной сетью (при этом необходимость ремонтировать дороги никто не отменяет);

– снизить цену на авиаперевозки в Украине по крайней мере до уровня лоукост в Европе;

– восстановить работу аэропортов во всех областных центрах;

– дать работу ГП "Антонов" (необходимо 20 бортов. Это работа на предприятии на следующие 3 года);

– дать толчок бизнес-процессам и внутреннему туризму.

Садовый также выразил убеждение, что – это не вопрос исключительно бизнеса и транспорта. Это вопрос национальной безопасности и функционирования страны.