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Лоукостеры в Украине: куда летают и как зарабатывают на невнимательных пассажирах

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Со следующего года из Херсона начнут летать лоукостеры, а самая бюджетная авиакомпания Ryanair зайдет в Украину по графику, уже 3 сентября первый самолет из Берлина приземлится в Киеве.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Пока что из Украины летают 9 лоукост-компаний, скоро запустит новые маршруты и венгерская компания Wizz Air.

Из Киева дешево можно долететь до Польши, Португалии, Испании, Италии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, до столиц Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Венгрии, Словакии, многих немецких городов, а также в Лондон, Афины и острова Кипр.

Львов частично дублирует польские и немецкие направления, есть рейсы в Италию, а также в Лондон и Стамбул. Из Одессы лоукост-маршруты ведут к Турции, Дубаям и Риге. Из Харькова до немецкого Дортмунда, польского города Катовице и турецкого Стамбула. К слову, туда можно попасть и из Запорожья.

Если хорошо поискать, можно и до Лондона поймать билет за 15 евро. С осени выгодных предложений будет еще больше, ведь с конца октября в Украину заходит Ryanair.

Ryanair перехватит существенный поток украинцев, которые до сих пор вынуждены переезжать в Польшу или Венгрию, чтобы оттуда дешево улететь, потому что это самая дешевая компания. Мы работаем так же над несколькими интересными маршрутами из Львова, возможно даже этого года уже удастся, а нет, то в следующий,
– рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Кроме того, из Украины можно будет дешево улететь в Швецию и Мальту, чтобы купить дешевый билет, путешественники советуют бронировать за 2-3 месяца.

Главное внимательно ознакомиться с правилами перевозчика, какие требования к ручной клади и максимальный вес багажа, ведь именно благодаря невнимательности пассажиров на дополнительных услугах лоукосты и зарабатывают.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины авиация Ryanair Владимир Омелян Министерство инфраструктуры
Источник: 24 канал
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