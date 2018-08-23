Лоукостери в Україні: куди літають і як заробляють на неуважних пасажирах

З наступного року з Херсона почнуть літати лоукостери, а найбюджетніша авіакомпанія Ryanair зайде в Україну по графіку, вже 3 вересня перший літак з Берліна приземлиться у Києві.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Поки що з України літають 9 лоукост-компаній, скоро нові маршрути запустить і угорська компанія Wizz Air.

З Києва дешево можна долетіти до Польщі, Португалії, Іспанії, Італії, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, до столиць Литви, Латвії, Естонії, Данії, Угорщини, Словаччини, багатьох німецьких міст, а також до Лондона, Афін і острова Кіпр.

Львів частково дублює польські та німецькі напрямки, є рейси в Італію, а також до Лондона та Стамбула. З Одеси лоукост-маршрути ведуть до Туреччини, Дубаю та Риги. З Харкова до німецького Дортмунда, польського міста Катовіце та турецького Стамбула. До слова, туди можна потрапити і з Запоріжжя.

Якщо добре пошукати, можна і до Лондона зловити квиток за 15 євро. З осені вигідних пропозицій буде ще більше, адже з кінця жовтня в Україну заходить Ryanair.

Ryanair перехопить суттєвий потік українців, які змушені досі переїжджати в Польщу чи Угорщину, щоб звідти дешево летіти, бо це найдешевша компанія. Ми працюємо так само над декількома цікавими маршрутами зі Львова, можливо навіть цього року вже вдасться, а ні, то наступного,

– розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Окрім того, з України можна буде дешево полетіти до Швеції та Мальти, щоб купити дешевий квиток, мандрівники радять бронювати місяці за 2-3 місяці.

Головне уважно ознайомитись з правилами перевізника, які вимоги до ручної поклажі та максимальна вага багажу, адже саме завдяки неуважності пасажирів на додаткових послугах лоукости й заробляють.