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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Більшість цивільних літаків в Україні виготовлені понад 20 років тому

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Більшості цивільних літаків в Україні понад 20 років
Більшості цивільних літаків в Україні понад 20 років / Фото з відкритих джерел

Більша частина повітряних суден із 925-ти, що зареєстровані в Україні, виготовлені понад 20 років тому.

Про це повідомляє Державна авіаційна служба України у відповідь на запит Укрінформу.

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На 16.08.2018 у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України зареєстровано 925 суден, приблизно 577 повітряних суден старші 20 років,
– зазначається у відповіді.

Також відомо, що більшість суден, які виготовлені понад 20 років тому, не використовують для перевезення пасажирів, оскільки мають нескладну конструкцію (Як-18, Як-52, Ан-2, Мі-2).

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі завершився дводенний авіаційний фестиваль. З усієї України туди злетілися близько півсотні повітряних суден малої авіації.

Теги: Новини України авіація
Джерело: 24 Канал
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