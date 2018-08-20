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Авіаційний фестиваль у Запоріжжі: відео змагань найкращих пілотів України

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У Запоріжжі завершився дводенний авіаційний фестиваль. З усієї України туди злетілися близько півсотні повітряних суден малої авіації. А найкращі пілоти гелікоптерів змагалися на відкритому чемпіонаті України з вертолітного спорту.

Літалий апарат, який кружляє у небі – це французький винахід тридцятих років.

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Його називають автожир або ж гіроплан. Тепер він знову стає популярним.

авіація запоріжжя
Атожир або ж гіроплан

"Це середнє між гвинтокрилом та літаком. Він був вигаданий у 30-х роках, потім його німці намагались використовувати, потім Радянський Союз намагався використовувати. Але в той час прагнули всі до висоти і до швидкості. Цей апарат призначений більше для низьких і маневрених польотів. Тому про нього забули, а зараз починають потихеньку згадувати", – розповів пілот автожира Владислав Богославський.

Маленький гвинтокрил може пролетіти 300 кілометрів зі швидкістю 140 кілометрів на годину. Кабіни немає, тож краєвидами можна насолоджуватися без обмежень. Поки одні вперше літають у небі, поруч змагаються професіонали вертолітного спорту за першість відкритого чемпіонату України. Пілоти гвинтокрилів показують у повітрі справжні дива.

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Змагаються вісім українських екіпажів і гості з Білорусі – чемпіони світу Володимир Бугаєв та Андрій Роганов. Разом вони літають вже десять років. Та кожне змагання для них – це вдосконалення. 


Змагаються вісім українських екіпажів і гості з Білорусі

"І техніку краще відчувати починаєш. І в рятувальних тих же операціях це невід'ємні навички є – ту ж, якщо взяти "Маршрут" вправу, навігація – це пошук і порятунок тих, хто загубилися", – розповів чемпіон світу з вертолітного спорту з Білорусі Володимир Бугаєв.

Люди, одного разу тут побувавши, і одного разу піднявшись в небо – вони це не забудуть. Просто так це, безслідно, не проходить,
 – підсумував чемпіон світу з вертолітного спорту з Білорусі Андрій Роганов.

Теги: Новини України Новини Запоріжжя авіація
Джерело: 24 канал
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