Авиационный фестиваль в Запорожье: видео соревнований лучших пилотов Украины

В Запорожье завершился двухдневный авиационный фестиваль. Со всей Украины туда слетелись около полусотни воздушных судов малой авиации. А лучшие пилоты вертолетов соревновались на открытом чемпионате Украины по вертолетному спорту.

Летательный аппарат, который кружит в небе – это французское изобретение тридцатых годов.

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Его называют автожир или гироплан. Теперь он снова становится популярным.

Атожир или же гироплан

"Это среднее между вертолетом и самолетом. Он был придуман в 30-х годах, потом его немцы пытались использовать, потом Советский Союз пытался использовать. Но в то время стремились все к высоте и скорости. Этот аппарат предназначен больше для низких и маневренных полетов. Поэтому о нем забыли, а сейчас начинают потихоньку вспоминать", – рассказал пилот автожира Владислав Богославский.

Маленький вертолет может пролететь 300 километров со скоростью 140 километров в час. Кабины нет, поэтому видами можно наслаждаться без ограничений. Пока одни впервые летают в небе, рядом соревнуются профессионалы вертолетного спорта за первенство открытого чемпионата Украины. Пилоты вертолетов показывают в воздухе настоящие чудеса.

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Соревнуются восемь украинских экипажей и гости из Беларуси – чемпионы мира Владимир Бугаев и Андрей Роганов. Вместе они летают уже десять лет. И каждое соревнование для них – это совершенствование.

Соревнуются восемь украинских экипажей и гости из Беларуси

"И технику лучше чувствовать начинаешь. И в тех же спасательных операциях это неотъемлемые навыки есть – тут же, если взять "Маршрут" упражнение, навигация – это поиск и спасение тех, кто потерялись", – рассказал чемпион мира по вертолетному спорту из Беларуси Владимир Бугаев.

Люди, однажды здесь побывав, и однажды поднявшись в небо – они это не забудут. Просто так это, бесследно, не проходит,

– подытожил чемпион мира по вертолетному спорту из Беларуси Андрей Роганов.