13:42
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 18°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Авиационный фестиваль в Запорожье: видео соревнований лучших пилотов Украины

43 Читати новину українською

В Запорожье завершился двухдневный авиационный фестиваль. Со всей Украины туда слетелись около полусотни воздушных судов малой авиации. А лучшие пилоты вертолетов соревновались на открытом чемпионате Украины по вертолетному спорту.

Летательный аппарат, который кружит в небе – это французское изобретение тридцатых годов.

Читайте также: На Херсонщине продолжаются военные учения: зрелищное видео артиллерийских тренировок

Его называют автожир или гироплан. Теперь он снова становится популярным.

авіація запоріжжя

Атожир или же гироплан

"Это среднее между вертолетом и самолетом. Он был придуман в 30-х годах, потом его немцы пытались использовать, потом Советский Союз пытался использовать. Но в то время стремились все к высоте и скорости. Этот аппарат предназначен больше для низких и маневренных полетов. Поэтому о нем забыли, а сейчас начинают потихоньку вспоминать", – рассказал пилот автожира Владислав Богославский.

Маленький вертолет может пролететь 300 километров со скоростью 140 километров в час. Кабины нет, поэтому видами можно наслаждаться без ограничений. Пока одни впервые летают в небе, рядом соревнуются профессионалы вертолетного спорта за первенство открытого чемпионата Украины. Пилоты вертолетов показывают в воздухе настоящие чудеса.

Читайте также: Украинские военные испытали крылатую ракету для обороны Азовского побережья

Соревнуются восемь украинских экипажей и гости из Беларуси – чемпионы мира Владимир Бугаев и Андрей Роганов. Вместе они летают уже десять лет. И каждое соревнование для них – это совершенствование.

Соревнуются восемь украинских экипажей и гости из Беларуси

"И технику лучше чувствовать начинаешь. И в тех же спасательных операциях это неотъемлемые навыки есть – тут же, если взять "Маршрут" упражнение, навигация – это поиск и спасение тех, кто потерялись", – рассказал чемпион мира по вертолетному спорту из Беларуси Владимир Бугаев.

Люди, однажды здесь побывав, и однажды поднявшись в небо – они это не забудут. Просто так это, бесследно, не проходит,
– подытожил чемпион мира по вертолетному спорту из Беларуси Андрей Роганов.

Теги: Новости Украины авиация Новости Запорожья
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
"Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
сегодня, 13:01 "Мег": всесильний Стетхем проти суперакули
Юлія Ліпенцева
Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
сегодня, 12:00 Рейдерство в Украине: как вернуть то, что у вас отобрали
Ілля Кенігштейн
Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
сегодня, 08:37 Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
Ольга Черненко
Первое поражение "Александрии", волевой характер "Карпат": главные итоги 5-го тура УПЛ
сегодня, 08:28 Первое поражение "Александрии", волевой характер "Карпат": главные итоги 5-го тура УПЛ
Стрельба в центре Харькова: один полицейский погиб, есть раненые
сегодня, 05:13 Стрельба в центре Харькова: один полицейский погиб, есть раненые
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В Николаеве лидирует Сенкевич — параллельный подсчет
 16 ноября 2015 , 00:10
Жертвой взрыва в Мелитополе оказался бывший милиционер
 14 декабря 2012 , 15:14
Защитник сборной Украины может отправиться в аренду в турецкий клуб
 1 января 2017 , 12:57
Доступный кроссовер Volkswagen показали вживую
 16 мая , 13:48
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук