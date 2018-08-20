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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Херсонщине продолжаются военные учения: зрелищное видео работы пушек

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Резервисты вместе с кадровыми военными проходят обучение на полигоне Херсонщины. На этот раз оперативный резерв для себя готовит артиллерия военно-морских сил. С утра до вечера полигон гудит от разрыва снарядов.

На полигоне вместе работают бойцы-контрактники и резервисты. Отличить по подготовке первых от вторых невозможно. Большинство резервистов с боевым опытом.

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Александра мобилизовали в 2014 году,  мужчина всегда мечтал об артиллерии, но попал в другое подразделение.

Для меня все новое, многому научился. И хочу еще больше научиться. Поэтому я хочу подписать контракт. Именно в этой части. У нас от года до десяти, поэтому ... года на три. А я думаю, пять,
– рассказал резервист Александр Великий.

Офицеры-артиллеристы отмечают – и в учебе и в бою важна, в первую очередь, именно координация всех подразделений. Ведь артиллерия не только наносит основное поражение врагу, но и требует слаженной работы.

Оружие коллективного применения. Зависит очень многое как от командира ... Если маленький сбой в работе любого звена, начиная от радиотелефониста, заряжающего, то результат не будет достигнут,
– подчеркнул командир 67 отдельного артдивизиона Виктор Погорелов.

Сборы резервистов проходят на базе отдельной артиллерийской бригады военно-морских сил, поэтому за учениями наблюдает лично командующий морской пехоты Украины.


Учения резервистов


Учения продлятся еще минимум две недели

"В настоящее время две недели они уже прозанимались, осталось им еще две недели. Они закончили индивидуальную и профессиональную подготовку. И сейчас перешли к слаживанию отделений, взводов, и, соответственно, батарей, дивизионов и бригады в целом", – отметил командующий Морской пехоты Украина Юрий Содоль.

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Учения продлятся еще минимум две недели. Затем подразделение отправятся выполнять боевые задачи. Кого-то – на юг, на админграницу с временно оккупированным Крымом. А кого-то – заменить своих коллег на Востоке.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 августа, в зоне боевых действий на Донбассе боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Новости Херсона Оружие Міністерство оборони України
Источник: 24 канал
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