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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Сутки на фронте: пророссийские наемники 20 раз обстреляли ВСУ

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Война на Донбассе
Война на Донбассе / ua.112.ua

В течение прошлых суток, 19 августа, в зоне боевых действий на Донбассе боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы операции Объединенных сил.

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Пророссийские боевики 20 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Катериновки, Луганского, Южного, Железного, Зайцево, Новоселовки Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Также вблизи Катериновки противник применил вооружения БМП.

Напомним, 18 августа в результате боевых действий на Донбассе двое украинских защитников погибли и двое получили ранения.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Міністерство оборони України Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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