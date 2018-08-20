Сутки на фронте: пророссийские наемники 20 раз обстреляли ВСУ

В течение прошлых суток, 19 августа, в зоне боевых действий на Донбассе боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы операции Объединенных сил. Читайте также: "Возможность сказать "Спасибо": волонтеры просят помощи в обустройстве Стены народной памяти Пророссийские боевики 20 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Катериновки, Луганского, Южного, Железного, Зайцево, Новоселовки Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Также вблизи Катериновки противник применил вооружения БМП. Напомним, 18 августа в результате боевых действий на Донбассе двое украинских защитников погибли и двое получили ранения.