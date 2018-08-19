В очередной раз Украина понесла невосполнимую потерю на Донбассе

За прошедшие сутки, 18 августа, оккупационные военные России 43 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 4 раза из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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Как сообщают военные, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм.



"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Кряковки, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков, Чермалыка, Водяного, Гнутово, Лебединского, Павлополя и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Крымского, а из минометов калибром 82 мм – защитников Кряковки, Авдеевки и Верхнеторецкого", – говорится в сообщении штаба.

В результате боевых действий двое украинских защитников погибло и двое получили ранения,

– сообщили в штабе.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Екатериновка, Павлополь, Водяное и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил за эти сутки нет.



По данным разведки двух оккупантов уничтожили, еще шестеро ранены.