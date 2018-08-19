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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Вкотре Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі

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Доба на Донбасі: двоє українських захисників загинули
Доба на Донбасі: двоє українських захисників загинули / Фото з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 18 серпня, окупаційні військові Росії 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 4 рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил. 

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Як повідомляють військові, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відмічено також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм.

"Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Кряківки, Золотого, Попасної, Новоолександрівки, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Новотроїцького, Верхньоторецького, Пісків, Чермалика, Водяного, Гнутового, Лебединського, Павлополя та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм захисників Кримського, а із мінометів калібром 82 мм – захисників Кряківки, Авдіївки та Верхньоторецького", – йдеться у повідомленні штабу. 

Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення,
– повідомили у штабі. 

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Катеринівка, Павлопіль, Водяне та Широкине. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби немає.

За даними розвідки двох окупантів знищено, ще шістьох поранено.

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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