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Затримано юнака, який у 15 років працював на бойовиків: відео

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На Донбасі затримали неповнолітнього, який працював на бойовиків
На Донбасі затримали неповнолітнього, який працював на бойовиків / Фото з відкритих джерел

Правоохоронці затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", який на момент вчинення злочину був неповнолітнім.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

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"У серпні 2018 року співробітники військової контррозвідки СБУ зі складу Об’єднаних сил у взаємодії з працівниками Бахмутського відділу Національної поліції України серед інших викрили та затримали учасника незаконного збройного формування "ДНР", якому на момент вчинення злочину було лише 15 років", – йдеться у повідомлені.

Силовики встановили, що юнак з Донеччини в 2014 році, під впливом проросійської пропаганди та обіцянок отримання матеріальної вигоди, добровільно приєднався до НЗФ "ДНР". Озброєний автоматом старшокласник ніс службу на блокпосту та патрулював вулиці міста Часів Яр. Виявлених патріотично налаштованих громадян, як "порушників комендантського часу" запровадженого бойовиками, вони доправляли до місцевого штабу "ДНР".

"З початком звільнення українськими військами міст від членів проросійських бандформувань, неповнолітній юнак терміново полишив лави бойовиків та вирішив на деякий час покинути місто. За матеріалами військової контррозвідки СБ України стосовно вказаного громадянина України відкрито кримінальне провадження за статтею 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", – зазначають правоохоронці.

Наразі затриманий співпрацює зі слідством. 

 

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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