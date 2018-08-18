Задержан юноша, который в 15 лет работал на боевиков: видео

Правоохранители задержали участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Читайте также: Российские кадровые офицеры участвовали в войне на Донбассе, – боевик из Беларуси

"В августе 2018 года сотрудники военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с работниками Бахмутского отдела Национальной полиции Украины среди других разоблачили и задержали участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", которому на момент совершения преступления было всего 15 лет", – говорится в сообщении.

Силовики установили, что юноша из Донецкой области в 2014 году, под влиянием пророссийской пропаганды и обещаний получения материальной выгоды, добровольно присоединился к НВФ "ДНР". Вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту и патрулировал улицы города Часов Яр. Выявленных патриотически настроенных граждан как "нарушителей комендантского часа", введенного боевиками, они доставляли в местный штаб "ДНР".

"С началом освобождения украинскими войсками городов от членов пророссийских бандформирований, несовершеннолетний юноша срочно покинул ряды боевиков и решил на время покинуть город. По материалам военной контрразведки СБ Украины в отношении указанного гражданина Украины открыто уголовное производство по статье 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", – отмечают правоохранители.

Сейчас задержанный сотрудничает со следствием.