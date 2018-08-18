19:34
18 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 17°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    29°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, сегодня
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Задержан юноша, который в 15 лет работал на боевиков: видео

229 Читати новину українською
На Донбассе задержали несовершеннолетнего, который работал на боевиков
На Донбассе задержали несовершеннолетнего, который работал на боевиков / Фото из открытых источников

Правоохранители задержали участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Читайте также: Российские кадровые офицеры участвовали в войне на Донбассе, – боевик из Беларуси

"В августе 2018 года сотрудники военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с работниками Бахмутского отдела Национальной полиции Украины среди других разоблачили и задержали участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", которому на момент совершения преступления было всего 15 лет", – говорится в сообщении.

Силовики установили, что юноша из Донецкой области в 2014 году, под влиянием пророссийской пропаганды и обещаний получения материальной выгоды, добровольно присоединился к НВФ "ДНР". Вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту и патрулировал улицы города Часов Яр. Выявленных патриотически настроенных граждан как "нарушителей комендантского часа", введенного боевиками, они доставляли в местный штаб "ДНР".

"С началом освобождения украинскими войсками городов от членов пророссийских бандформирований, несовершеннолетний юноша срочно покинул ряды боевиков и решил на время покинуть город. По материалам военной контрразведки СБ Украины в отношении указанного гражданина Украины открыто уголовное производство по статье 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", – отмечают правоохранители.

Сейчас задержанный сотрудничает со следствием.

 

Теги: Новости России Операция Объединенных сил Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Оксана Марченко показала, как готовится к "Танцам со звездами": фото, видео
 16 августа , 18:50
"Самопомич" озвучила основные принципы формирования коалиции
 29 октября 2014 , 16:15
Уникальный форвард "Карпат" тренируется в европейском гранде – стали известны подробности
 2 марта 2017 , 19:50
Гол Путивцева не помог Термалике отобрать очки у Леха Костевича
 17 декабря 2017 , 21:13
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук