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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Российские кадровые офицеры принимали участие в войне на Донбассе, – боевик из Беларуси

140 Читати новину українською
Пророссийские наемники
Пророссийские наемники / politeka.net

Боевик из Беларуси, которого задержала Служба безопасности Украины, подтвердил участие кадровых российских офицеров на Донбассе.

Об этом говорится на видео, которое обнародовала СБУ.

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На видео записанные показания задержанного в августе этого года гражданина Беларуси, который в 2014 году присоединился к рядям незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

Также наемник подтвердил прохождение специальной подготовки перед боями на территории Ростовской области в Российской Федерации (РФ).

В конце ноября 2014 года я вступил в батальон "Сомали", где был зачислен в танковую роту и отправлен на учебу в Российскую Федерацию в Ростовскую область. Нас учили российские военные. Таких групп, как наша, было около десятка,
– отметил боевик.

Он добавил, что в 2017 году в конце января он вступил в "11 полк", где был зачислен в "первый стрелковый батальон" в качестве стрелка-гранатометчика. За время прохождения службы принимал участие в боях под Ясиноватой.

"Могу подтвердить, что за то время, которое я там служил, там проходили службу кадровые российские офицеры", – добавил боевик.

 

Теги: Новости России Новости Украины СБУ Новости Беларуси Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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