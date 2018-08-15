Російські кадрові офіцери брали участь у війні на Донбасі, – бойовик з Білорусі

Бойовик з Білорусі, якого затримала Служба безпеки України, підтвердив участь кадрових російських офіцерів на Донбасі.

Про це йдеться на відео яке оприлюднила СБУ.

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На відео записане свідчення затриманого у серпні цього року громадянина Білорусі, який у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань на сході України.

Також найманець підтвердив проходження спеціальної підготовки перед боями на території Ростовської області в Російській Федерації (РФ).

У кінці листопада 2014 року я вступив до батальйону "Сомалі", де був зарахований у танкову роту та відправлений на навчання у Російську Федерацію в Ростовську область. Нас вчили російські військові. Таких груп, як наша, було близько десятка,

– зазначив бойовик.

Він додав, що у 2017 році у кінці січня він вступив в "11 полк", де був зарахований у "перший стрілецький батальйон" в якості стрілка-гранатометника. За час проходження служби брав участь в боях під Ясинуватою.

"Можу підтвердити, що за той час, який я там служив, там проходили службу кадрові російські офіцери", – додав бойовик.