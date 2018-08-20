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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Доба на фронті: проросійські найманці 20 разів обстріляли ЗСУ

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / ua.112.ua

Протягом минулої доби, 19 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-служби операції Об'єднаних сил.

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Проросійські бойовики 20 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Катеринівки, Луганського, Південного, Залізного, Зайцевого, Новоселівки Другої, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного. Також поблизу Катеринівки противник застосував озброєння БМП.

Нагадаємо, 18 серпня внаслідок бойових дій на Донбасі двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Міністерство оборони України Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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