На Херсонщині тривають військові навчання: видовищне відео артилерійських тренувань

Резервісти разом з кадровими військовими проходять навчання на полігоні Херсонщини. Цього разу оперативний резерв для себе готує артилерія військово-морських сил. З ранку до вечора полігон гуде від розриву снарядів.

На полігоні разом працюють бійці-контрактники та резервісти. Відрізнити за вишколом перших від других неможливо. Більшість резервістів з бойовим досвідом.

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Олександра мобілізували у 2014 році, чоловік завжди мріяв про артилерію, але попрапив у інший підрозділ.

Для мене все нове, багато чому навчився. І хочу ще більше навчитися. Тому я хочу підписати контракт. Конкретно в цій частині. У нас від року до десяти, тому… роки на три. А, я думаю, п’ять,

– розповів резервіст Олександр Великий.

Офіцери-артилеристи наголошують – і в навчанні і в бою важлива, в першу чергу, саме координація всіх підрозділів. Адже артилерія не тільки наносить основне ураження ворогу, але і вимагає злагодженої роботи.

Зброя колективного застосування. Залежить дуже багато як від командира... Якщо маленький збій в роботі будь-якої ланки, починаючи від радіотелефоніста, заряджаючого, то результату не буде досягнуто,

– підкреслив командир 67 окремого артдивізіону Віктор Погорєлов.

Збори резервістів відбуваються на базі окремої артилерійської бригади військово-морських сил, тому за навчаннями спостерігає особисто командувач морської піхоти України.



Навчання резервістів



Навчання триватимуть ще щонайменше два тижні

"На даний час два тижні вони вже прозаймалися, залишилось їм ще два тижня. Вони закінчили індивідуальну і фахову підготовку. І зараз перейшли до злагодження відділень, взводів, і, відповідно, батарей, дивізіонів і бригади в цілому", – зазначив командувач Морської піхоти України Юрій Содоль.

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Навчання триватимуть ще щонайменше два тижні. Потім підрозділ відправляться виконувати бойові завдання. Когось – на південь, на адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом. А когось – замінити своїх колег на Сході.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 19 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.