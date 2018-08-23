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Большинство гражданских самолетов в Украине изготовлены более 20 лет назад

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Большинству гражданских самолетов в Украине более 20 лет
Большинству гражданских самолетов в Украине более 20 лет / Фото из открытых источников

Большая часть воздушных судов из 925-ти, зарегистрированных в Украине, изготовлены более 20 лет назад.

Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины в ответ на запрос Укринформа.

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На 16.08.2018 в Государственном реестре гражданских воздушных судов Украины зарегистрировано 925 судов, примерно 577 воздушных судов старше 20 лет,
– говорится в ответе.

Также известно, что большинство судов, которые изготовлены более 20 лет назад, не используют для перевозки пассажиров, поскольку имеют несложную конструкцию (Як-18, Як-52, Ан-2, Ми-2).

Напомним, недавно в Запорожье завершился двухдневный авиационный фестиваль. Со всей Украине туда слетелись около полусотни воздушных судов малой авиации.

Теги: Новости Украины авиация
Источник: 24 Канал
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