В России загорелся самолет прямо в небе: видео

В России экстренно должен был вернуться назад пассажирский самолет, следовавший из Уфы в Сочи. Причина – пожар в одном из двигателей.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах.

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Как рассказал собеседник ресурса, после вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель, поэтому командир принял решение об экстренном возвращении назад и о посадке на аэродроме вылета.



"Экипажу удалось благополучно посадить самолет в Уфе с горящим двигателем. В аэропорту самолет встретили отряды пожарных и машины скорой помощи. Пассажиры и экипаж не пострадали. Всего на борту лайнера находились 207 пассажиров", – добавил он.



Telegram канал Mash со своей стороны сообщил, что эвакуироваться с самолета людям пришлось с помощью надувных трапов.



"Самолет сейчас будут проверять и чинить, а людей отправят на юг другими рейсами", – говорится в сообщении.



Тем временем в сети появилось видео горящего двигателя самолета.



Пожар на самолете Уфа – Сочи: видео