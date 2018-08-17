У самолета китайского авиаперевозчика при посадке оторвался двигатель

Пассажирский самолет Boeing 737 16 августа потерпел крушение во время приземления в аэропорту Манилы. В самолеты отлетел двигатель во время посадки.

Об этом информирует CGTN.

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Самолет китайской авиакомпании Xiamen Airlines во время приземления в Международном аэропорту Филиппин "Ниноя Акино" выехал со взлетно-посадочной полосы, в результате чего один из двигателей оторвался.

По официальной информации авиакомпании, в результате инцидента никто не пострадал. Всех 157 пассажиров и 8 членов экипажа эвакуировали с борта самолета.

A Weibo user uploaded a video showing Xiamen Aielines MF8667 runway excursion moment at Manila Airport. pic.twitter.com/DtGj2WRstU — ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) 16 серпня 2018 р.