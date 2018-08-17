У літака китайського авіаперевізника під час посадки відірвався двигун
Пасажирський літак Boeing 737 16 серпня зазнав аварії під час приземлення в аеропорту Маніли. В авіасудна відлетів двигун під час посадки в аеропорту Маніли.
Про це інформує CGTN.
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Літак китайської авіакомпанії Xiamen Airlines під час приземлення у Міжнародному аеропорту Філіппін "Ніноя Акіно" виїхав зі злітно-посадкової смуги, унаслідок чого один із його двигунів відірвався.
За офіційною інформацією авіакомпанії, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Усіх 157 пасажирів та 8 членів екіпажу евакуювали з борту літака.
Джерело: 24 Канал
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