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У літака китайського авіаперевізника під час посадки відірвався двигун

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На щастя ані пасажири, ані екіпаж судна не постраждали
На щастя ані пасажири, ані екіпаж судна не постраждали / фото з соцмереж

Пасажирський літак Boeing 737 16 серпня зазнав аварії під час приземлення в аеропорту Маніли. В авіасудна відлетів двигун під час посадки в аеропорту Маніли.

Про це інформує CGTN.

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Літак китайської авіакомпанії Xiamen Airlines під час приземлення у Міжнародному аеропорту Філіппін "Ніноя Акіно" виїхав зі злітно-посадкової смуги, унаслідок чого один із його двигунів відірвався.

За офіційною інформацією авіакомпанії, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Усіх 157 пасажирів та 8 членів екіпажу евакуювали з борту літака.

 

Теги: авіація Китай Філіппіни
Джерело: 24 Канал
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