У Південній Америці екстрено сідають літаки через повідомлення про вибухівку

У Південній Америці 9 літаків змушені були екстрено приземлитися через повідомлення про вибухівку на бортах. За даними чилійських правоохоронних органах, мова йде про борти авіакомпаній LATAM Airlines і Sky Airline.

Це сталось зокрема, у Чилі, Перу та Аргентині.

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Загалом надійшло 11 повідомлень про бомби на борту літаків. 2 загрози були помилковими, адже зловмисники вказали неправильні рейси, а от решту 9 літаків таки довелося посадити. Після ретельного огляду виявилося, що повідомлення були хибними. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці намагаються встановити горе-жартівника. А сотні пасажирі досі чекають на виліт.

Нагадаємо, 16 серпня в аеропорту турецької Анталії екстрено сів пасажирський літак із російськими туристами на борту. У нього виникли проблеми із двигуном.