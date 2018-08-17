08:43
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 17°C
  • субота
    30°C 18°C
  • неділя
    31°C 18°C
  • понеділок
    28°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, 15 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Південній Америці екстрено сідають літаки через повідомлення про вибухівку

126 Читать новость на русском
У Південній Америці екстрено сідають літаки через повідомлення про вибухівку
У Південній Америці екстрено сідають літаки через повідомлення про вибухівку / Укрінформ

У Південній Америці 9 літаків змушені були екстрено приземлитися через повідомлення про вибухівку на бортах. За даними чилійських правоохоронних органах, мова йде про борти авіакомпаній LATAM Airlines і Sky Airline.

Це сталось зокрема, у Чилі, Перу та Аргентині.

Читайте також: У США пілот скерував літак у власний будинок, де перебувала його сім'я: є жертви

Загалом надійшло 11 повідомлень про бомби на борту літаків. 2 загрози були помилковими, адже зловмисники вказали неправильні рейси, а от решту 9 літаків таки довелося посадити. Після ретельного огляду виявилося, що повідомлення були хибними. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці намагаються встановити горе-жартівника. А сотні пасажирі досі чекають на виліт.

Нагадаємо, 16 серпня в аеропорту турецької Анталії екстрено сів пасажирський літак із російськими туристами на борту. У нього виникли проблеми із двигуном.

Теги: авіація Новини США Транспорт
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії
сьогодні, 08:30 Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії
Богдан Яременко
Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
16 серпня, 23:00 Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
Іван Яковина
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
16 серпня, 22:00 Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
Олексій Чибісов
5 корисних речей від Xiaomi, які вас здивують
16 серпня, 21:07 5 корисних речей від Xiaomi, які вас здивують
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Ердоган закликає турків міняти іноземну валюту на ліри
 10 серпня , 18:34
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер
 6 жовтня 2016 , 18:03
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук