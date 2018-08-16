Літак із російськими туристами екстрено сів у Туреччині

16 серпня в аеропорту турецької Анталії екстрено сів пасажирський літак із російськими туристами на борту. У нього виникли проблеми із двигуном.

Про це інформує Інтерфакс.

Читайте також: В аеропорту "Київ" через негоду скасували декілька рейсів

"Боїнг-737" російської авіакомпанії "Північний вітер", що виконував чартерний рейс з Тунісу в Ростов-на-Дону, під час польоту зіткнувся із критичними проблемами в одному із двигунів.

Пілоти здійснили запит на екстрену посадку в найближчому аеропорту. Так, літак екстрено сів у турецькій Анталії.

На борту літака перебувало більше 150 туристів із Росії, які поверталися із відпочинку у Тунісі.

Російський перевізник надасть резервний борт з числа наявних у Анталії для подальшого перельоту туристів. Несправний літак від польоту відсторонили,

– повідомило джерело інформагентства.