Самолет с российскими туристами экстренно сел в Турции

16 августа в аэропорту турецкой Анталии экстренно сел пассажирский самолет с российскими туристами на борту. У него возникли проблемы с двигателем.

Об этом информирует Интерфакс.

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"Боинг-737" российской авиакомпании "Северный ветер", выполнявший чартерный рейс из Туниса в Ростов-на-Дону, во время полета столкнулся с критическими проблемами в одном из двигателей.

Пилоты осуществили запрос на экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Так, самолет экстренно сел в турецкой Анталии.

На борту самолета находилось более 150 туристов из России, которые возвращались с отдыха в Тунисе.

Российский перевозчик предоставит резервный борт из числа имеющихся в Анталии для дальнейшего перелета туристов. Неисправный самолет от полета отстранили,

– сообщил источник информагентства.