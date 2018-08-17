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В Южной Америке экстренно садятся самолеты из-за сообщения о взрывчатке

73 Читати новину українською
В Южной Америке экстренно садятся самолеты из-за сообщения о взрывчатке
В Южной Америке экстренно садятся самолеты из-за сообщения о взрывчатке / Укрінформ

В Южной Америке 9 самолетов вынуждены были экстренно приземлиться из-за сообщения о взрывчатке на бортах. По данным чилийских правоохранительных органов, речь идет о бортах авиакомпаний LATAM Airlines и Sky Airline.

Это произошло в частности, в Чили, Перу и Аргентине.

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Всего поступило 11 сообщений о бомбах на борту самолетов. 2 угрозы были ложными, ведь злоумышленники указали неправильные рейсы, а вот остальные 9 самолетов пришлось-таки посадить. После тщательного осмотра оказалось, что сообщения были ложными. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас правоохранители пытаются установить горе-шутника. А сотни пассажиров до сих пор ждут вылета.

Напомним, 16 августа в аэропорту турецкой Анталии экстренно сел пассажирский самолет с российскими туристами на борту. У него возникли проблемы с двигателем.

Теги: авиация Транспорт Новости США
Источник: 24 канал
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