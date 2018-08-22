У Росії загорівся літак прямо у небі: відео
У Росії екстрено повинен був повернутися назад пасажирський літак, що вилітав з Уфи до Сочі. Причина – пожежа в одному із двигунів.
Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела в екстрених службах.
Читайте також: У Швеції розбився винищувач через зіткнення з птахом
Як розповів співрозмовник ресурсу, після вильоту з Уфи у повітрі в літака Ту-204 загорівся лівий двигун, відтак командир ухвалив рішення про екстрене повернення назад і про посадку на аеродромі вильоту.
"Екіпажу вдалося благополучно посадити літак в Уфі з палаючим двигуном. В аеропорту літак зустріли загони пожежників і машини швидкої допомоги. Пасажири та екіпаж не постраждали. Загалом на борту лайнера перебували 207 пасажирів", – додав він.
Telegram-канал Mash зі свого боку повідомив, що евакуюватися з літака людям довелося за допомогою надувних трапів.
"Літак зараз будуть перевіряти та лагодити, а людей відправлять на південь іншими рейсами", – мовиться у повідомленні.
Тим часом, у мережі з’явилося відео палаючого двигуна літака.
Пожежа на літаку Уфа – Сочі: відео
Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що під час приземлення в аеропорту Маніли у Філіппінах у пасажирського літака китайської компанії відлетів двигун.