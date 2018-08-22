У Росії загорівся літак прямо у небі: відео

У Росії екстрено повинен був повернутися назад пасажирський літак, що вилітав з Уфи до Сочі. Причина – пожежа в одному із двигунів.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела в екстрених службах.

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Як розповів співрозмовник ресурсу, після вильоту з Уфи у повітрі в літака Ту-204 загорівся лівий двигун, відтак командир ухвалив рішення про екстрене повернення назад і про посадку на аеродромі вильоту.

"Екіпажу вдалося благополучно посадити літак в Уфі з палаючим двигуном. В аеропорту літак зустріли загони пожежників і машини швидкої допомоги. Пасажири та екіпаж не постраждали. Загалом на борту лайнера перебували 207 пасажирів", – додав він.

Telegram-канал Mash зі свого боку повідомив, що евакуюватися з літака людям довелося за допомогою надувних трапів.

"Літак зараз будуть перевіряти та лагодити, а людей відправлять на південь іншими рейсами", – мовиться у повідомленні.