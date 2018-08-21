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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Швеції розбився винищувач через зіткнення з птахом

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Винищувач JAS Gripen
Винищувач JAS Gripen / nationalinterest.org

Шведський багатоцільовий винищувач JAS Gripen зазнав аварії після зіткнення з птахом на півдні країни.

Про це повідомляє Radio Sweden.

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"Шведський винищувач AS Gripen розбився на півдні Швеції після зіткнення з птахом. Пілот катапультувався і доставлений в лікарню для проведення обстеження", – йдеться в повідомлені.

Зазначається, що літак розбився близько Карлскрони, в 160 км на схід від Мальми.

За словами міністра оборони Швеції Петера Хультквиста, пілот діяв у відповідності з інструкцією.

Теги: Новини України Швеція авіація
Джерело: 24 Канал
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