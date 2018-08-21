У Швеції розбився винищувач через зіткнення з птахом

Шведський багатоцільовий винищувач JAS Gripen зазнав аварії після зіткнення з птахом на півдні країни.

Про це повідомляє Radio Sweden.

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"Шведський винищувач AS Gripen розбився на півдні Швеції після зіткнення з птахом. Пілот катапультувався і доставлений в лікарню для проведення обстеження", – йдеться в повідомлені.

A Swedish JAS Gripen fighter plane has crashed in southern Sweden's Ronneby after a collision with a bird. The pilot ejected and is being taken to hospital for a checkup. — Radio Sweden (@radiosweden) August 21, 2018

Зазначається, що літак розбився близько Карлскрони, в 160 км на схід від Мальми.

За словами міністра оборони Швеції Петера Хультквиста, пілот діяв у відповідності з інструкцією.