У Швеції розбився винищувач через зіткнення з птахом
Шведський багатоцільовий винищувач JAS Gripen зазнав аварії після зіткнення з птахом на півдні країни.
Про це повідомляє Radio Sweden.
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"Шведський винищувач AS Gripen розбився на півдні Швеції після зіткнення з птахом. Пілот катапультувався і доставлений в лікарню для проведення обстеження", – йдеться в повідомлені.
Зазначається, що літак розбився близько Карлскрони, в 160 км на схід від Мальми.
За словами міністра оборони Швеції Петера Хультквиста, пілот діяв у відповідності з інструкцією.
Джерело: 24 Канал
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