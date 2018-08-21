Військовий вертоліт зробив екстрену посадку біля бару у США / Фото з соціальних мереж

В понеділок, 20 серпня, у США військово-транспортний вертоліт Boeing CH-47 Chinook екстрено сів на парковці бару в місті Фестус (штат Міссурі).