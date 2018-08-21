Військовий вертоліт зробив екстрену посадку біля бару у США: фото
В понеділок, 20 серпня, у США військово-транспортний вертоліт Boeing CH-47 Chinook екстрено сів на парковці бару в місті Фестус (штат Міссурі).
Про це повідомляє телеканал Fox2now.
За інформацією телеканалу, пілотові вертольоту довелося посадити авіасудно поблизу бару Taytro's через сильні пориви вітру та дощ.
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В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Фото з військовими опублікували на Facebook-сторінці бару.
Джерело: 24 Канал
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