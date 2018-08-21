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Военный вертолет совершил экстренную посадку возле бара в США: фото

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Военный вертолет совершил экстренную посадку возле бара в США
Военный вертолет совершил экстренную посадку возле бара в США / Соцсети

В понедельник, 20 августа, в США военно-транспортный вертолет Boeing CH-47 Chinook экстренно сел на парковке бара в городе Фестус (штат Миссури).

Об этом сообщает телеканал Fox2now.

По информации телеканала, пилоту вертолета пришлось посадить авиасудно вблизи бара Taytro's из-за сильных порывов ветра и дождя.

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В результате инцидента никто не пострадал.

Фото с военными опубликовали на Facebook-странице бара.

 

Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие Транспорт авиация
Источник: 24 Канал
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