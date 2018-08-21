Военный вертолет совершил экстренную посадку возле бара в США: фото
В понедельник, 20 августа, в США военно-транспортный вертолет Boeing CH-47 Chinook экстренно сел на парковке бара в городе Фестус (штат Миссури).
Об этом сообщает телеканал Fox2now.
По информации телеканала, пилоту вертолета пришлось посадить авиасудно вблизи бара Taytro's из-за сильных порывов ветра и дождя.
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В результате инцидента никто не пострадал.
Фото с военными опубликовали на Facebook-странице бара.
Источник: 24 Канал
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