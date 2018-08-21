В Швеции разбился истребитель из-за столкновения с птицей

Шведский многоцелевой истребитель JAS Gripen потерпел крушение после столкновения с птицей на юге страны.

Об этом сообщает Radio Sweden.

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"Шведский истребитель AS Gripen разбился на юге Швеции после столкновения с птицей. Пилот катапультировался и доставлен в больницу для проведения обследования", – говорится в сообщении.

A Swedish JAS Gripen fighter plane has crashed in southern Sweden's Ronneby after a collision with a bird. The pilot ejected and is being taken to hospital for a checkup. — Radio Sweden (@radiosweden) August 21, 2018

Отмечается, что самолет разбился около Карлскрони, в 160 км на восток от Мальмы.

По словам министра обороны Швеции Петера Хультквиста, пилот действовал в соответствии с инструкцией.