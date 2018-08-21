В Швеции разбился истребитель из-за столкновения с птицей
Шведский многоцелевой истребитель JAS Gripen потерпел крушение после столкновения с птицей на юге страны.
Об этом сообщает Radio Sweden.
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"Шведский истребитель AS Gripen разбился на юге Швеции после столкновения с птицей. Пилот катапультировался и доставлен в больницу для проведения обследования", – говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет разбился около Карлскрони, в 160 км на восток от Мальмы.
По словам министра обороны Швеции Петера Хультквиста, пилот действовал в соответствии с инструкцией.
Источник: 24 Канал
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