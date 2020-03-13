Садовый рассказал, как Львов готовился к эпидемии коронавируса
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что сразу же после введения карантина на территории Украины во Львовском городском совете собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. В общем город начал готовиться еще за две недели до того, в частности ведя большую просветительную кампанию по эпидемии коронавируса.
В рамках этой кампании ЛГС выпустила тысячи информационных буклетов, которые потом раздавали в школах, церквях и других местах. Об этом Садовый рассказал в эфире проекта "Право на власть".
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Проводим дезинфекцию в наших автобусах, установили станции гигиены рук – это огромная работа. У нас уже 2 недели работает штаб, где в конце дня мы собираемся, анализируем ситуацию в мире. У нас есть четкая связь с городами-партнерами и все хорошие кейсы мы стараемся вводить во Львове,
– рассказал городской голова.
По его словам, город также рассчитывает вскоре получить экспресс-тесты на выявление коронавируса. Мол, центральная власть постоянно обещает и отсрочивает их предоставление на следующий день.
Кроме того, мэр Львова отметил, что родителям нужно присматривать за детьми на период карантина.
"Хорошо, если работодатель за это заплатит. И если откажется, есть ли такая возможность, чтобы родителям можно было выплачивать больничные?"– спросил Андрей Садовый.
Он рассказал, что во Львове на период карантина готовят большую программу поддержки бизнеса. В ее рамках, например, гостиницам будут возвращать гостиничный сбор, который те платят.
К слову По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится
В то же время Садовый отметил необходимость доносить до людей правдивую информацию в период карантина. Мол, эпидемия не закончится за один день, а продлится определенное время.
Мы живы, все понимаем и многое пережили. У нас война в стране длится более 5 лет. Впрочем, я просил бы представителей государственных органов власти говорить людям правду. Потому что правда делает людей сильными в это непростое время,
– резюмировал мэр Львова.
Что известно о коронавирусе в Украине?
По состоянию на 12 марта в Украине есть только один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В Черновцах из-за болезни госпитализировали мужчину, который приехал из Италии.
В среду, 11 марта, Кабинет Министров Украины принял решение о трехнедельном карантине, который действует с 12 марта до 3 апреля. В учебных заведениях приостановили обучение, также действует запрет на проведение массовых мероприятий.
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