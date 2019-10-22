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      Садовый выступил за сокращение количества чиновников ОГА

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      Андрей Садовый выступает за сокращение чиновников ОГА
      Андрей Садовый выступает за сокращение чиновников ОГА / 24 канал

      Городской голова Львова Андрей Садовый выступает за ликвидацию райсоветов и сокращение количества чиновников в областных государственных администрациях Украины наряду с сокращением количества депутатов в Верховной Раде.

      "Меня поразило, что есть мнение (у премьера Алексея Гончарука) ликвидировать в Украине районные советы. Мы все говорим: "Браво". Это не нужно", – сказал Садовый в эфире 24 канала.

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      "Если мы пойдем дальше и существенно сократим администрации области по количеству людей, районные... Я бы, честно говоря, закрывал. Но я думаю, что это постепенный процесс – существенно сократить, будет большая экономия бюджетных средств и упрощение жизни для людей. Чем меньше государственной власти, тем больше свободы для людей", – пояснил мэр Львова.

      Верховная Рада ранее направила на рассмотрение Конституционного Суда законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Андрей Садовой
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