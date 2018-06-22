Safety Truck: как с помощью новой технологии можно безопасно обогнать грузовик

Safety Truck: как с помощью новой технологии можно безопасно обогнать грузовикАвтотехнологии 39 Читати новину українською
Ежегодно в дорожных авариях в мире погибают и калечатся миллионы людей. Высокая скорость, ограниченная видимость, недооценка дорожных факторов часто приводят к трагическим последствиям. Все перечисленные факторы являются важными, когда речь идет об обгоне крупногабаритного транспорта. Спасительное решение для таких случаев предложила компания Samsung.
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Источник: 24 Канал
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