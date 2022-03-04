Следовательно, россияне оказались отрезанными от ряда сайтов. Теперь у них нет возможности ими пользоваться, потому что все заблокировано.

К теме Сайт издания "Meduza" заблокирован в России, – СМИ

Сайты заблокированы благодаря ТЗПЗ

Благодаря техническим средствам противодействия угрозам у россиян теперь нет доступа к сайту BBC. Его доступность 17%. Также в России заблокированы сайты изданий "Радио Свобода" и Deutsche Welle.

Кроме этого, в стране-оккупанте еще и не работает соцсеть фейсбук и сайт их издания "Медуза".