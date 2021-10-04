Следовательно, на сайте президента появилась петитция об "уголовной ответственности за принудительную вакцинацию". Документ уже набрал необходимое для рассмотрения количество голосов.

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Подробнее о петиции

Срочно ввести уголовную ответственность в виде наказания лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за принудительную вакцинацию,

– говорится в тексте петиции.

Предлагают принудительную вакцинацию в виде угроз увольнения или недопуска до работы приравнять к понятию "принудительная вакцинация".

Требуют обеспечить украинским гражданам право самим решать, нужно ли им делать уколы против коронавируса или нет.

О причинах этой петиции

Причинами этой петиции является некомпетентность медицинской системы Украины, а именно:

Перед вакцинацией медицинские работники не проводят обследование человека (не определяется наличие хронических/онкозаболеваний, не предусматривается реакция на вакцину, некоторые виды вакцин до сих пор не зарегистрированы и не приняты ВОЗ);

Медицинские учреждения путем подписания договора с человеком, который вакцинируется, полностью снимают с себя и своих работников ответственность за последствия вакцины;

Все государственные учреждения лишают человека права выбора и заставляют вакцинироваться, а в случае отказа угрожают увольнением или отстранением от работы;

Качество вакцин, ввозимых в Украину очень сомнительное, учитывая коррупцию в Украине можно с 50% вероятностью предположить что вакцины не надлежащего качества;

Ни у одной из вакцин до сих пор нет точной инструкции относительно возможных побочных реакций;

В Украине люди, которые испытали фатальные побочные эффекты после вакцинации, не освещаются в прессе и замалчиваются медицинскими учреждениями.

Учитывая все вышеизложенное считаем необходимым срочно ввести уголовную ответственность за принудительную вакцинацию,

– заметили в петиции.

"Обязать правительство брать на себя ответственность за каждого вакцинированного человека и компенсировать материально и в виде медицинской помощи любые изменения физического состояния и здоровья которые могли бы быть, хотя бы, теоретически вызванные вакциной в течение 5 лет с даты вакцинации", – добавили в документе.

Вакцинация в Украине: что известно

В Украине 3 октября 33 924 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 17 373 граждан, полностью иммунизированы – 16 551 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании привили 7 190 643 человека. Из них:

получили одну дозу – 7 190 641;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 12 962 507 прививок.



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