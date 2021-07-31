Пригласил на день рождения, чтобы побить

Милованов отметил, что Данилюк сам пригласил его на празднование своего дня рождения. Для подтверждения министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства даже добавил скриншоты переписки.

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По словам Милованова, бывший секретарь СНБО Данилюк возмущался, что его исключили из конкурса, потому что на комиссию якобы давили. Себя же он якобы называл реформатором.

А на самом деле давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник. Так делали в 90-х. Били чиновников, когда они одобряли "не те" решения,

– сказал министр.

Он отметил, что многие кандидаты, которых исключили из конкурса, пытаются дискредитировать отбор, чтобы отсрочить запуск новой службы. Данилюк якобы говорил, что использует для этого "нечестных правоохранителей".

"Ни я, ни другие члены комиссии не будут поддаваться этому давлению и не будут нарушать закон", – заверил Милованов.

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