Соответствующие данные рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко. Это произошло во время очередного брифинга вечером 18 марта – на 23 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Россия распространяет очередной фейк об ВСУ

Российская пропаганда распространила информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы бросают в бой неподготовленных воинов. Эта информация распространяется через комментарии в социальных сетях,

– рассказал Лещенко.

Объяснил, что информацию оккупанты также распространяют через различные чаты, а также комментарии в социальных сетях.

Более того, Сергей Лещенко выделил основные признаки этого фейка:

эмоциональность изложения;

невозможность идентифицировать автора текста;

подчеркнутая "украинскость";

применение разных штампов в виде "обещали подготовку и отправили копать окопы", "не стреляли вообще" и так далее.

В Генштабе ВСУ сообщили, что эта информация не соответствует действительности и вбрасывается с единственной целью – отражать те факты, которые были разоблачены в ходе войны. В частности, сама Россия бросает на фронт срочников, которые потом становятся нашими пленными.

Брифинг Лещенко за 18 марта – смотрите видео