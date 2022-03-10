Российские войска решили прибегнуть к террористическим практикам. Окружив Мариуполь, они наносят ракетные обстрелы по городу, и не дают возможность мирным жителям покинуть его. Из-за обстрелов там уже погибло 1170 человек.

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"Самая большая боль, о которой я не могу молчать – помогите Мариуполю. Там реальная гуманитарная катастрофа", – рассказала Ирина Верещук.

По ее словам, украинские власти пытались завести туда гуманитарный груз. Но оккупанты снова не дали этого сделать.

"Ни вода, ни медикаменты, ни продукты не попали к людям, которые под тотальным обстрелом который день подряд", – отметила Верещук.

Поэтому она обратилась к народам тех стран, которые поддерживают Украину в борьбе против России.

"Помогите своей власти сделать так, чтобы гуманитарные коридоры в украине заработали. Чтобы небо над Украиной было закрыто. Помогите своим властям почувствовать, что вы народы, которые стремитесь к демократии, свободе. И что это ценности, а не простые для вас слова", – обратилась к ним Ирина Верещук.

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