Конгресс США располагает рычагами, чтобы остановить опасные деловые сделки с Россией

Об этом "24 Каналу" рассказал генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес. По его словам, Соединенные Штаты Америки обязаны оставаться мировым лидером и не подавать другим странам пример заключения коммерческих соглашений с агрессором.

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Рычаги влияния: как Конгресс может остановить Белый дом

Несмотря на то, что отдельные европейские страны до сих пор закупают российскую нефть и газ, Вашингтон должен занимать непоколебимую позицию и наказывать виновных за попытки подобных уступок.

Ведение бизнеса с Россией до окончания войны было бы самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали США. Кроме того, это, вероятно, будет противозаконно. Именно поэтому Конгресс должен выполнить свою работу– подчеркнул генерал-лейтенант армии США в отставке.

Бен Годжес отметил, что у американских законодателей есть действенные механизмы, чтобы заблокировать опасные инициативы администрации Дональда Трампа.

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В частности, американский парламент обладает так называемым "правом кошелька", поскольку президент не имеет права законно распределять финансы или проводить денежные операции без одобрения законодательного органа. Помимо строгого бюджетного контроля, конгрессмены могут инициировать постоянные слушания и расследования для выявления противоправных действий.

Также парламент имеет право блокировать утверждение кандидатов на должности послов, федеральных судей и представителей высшего генералитета. По мнению военного, чиновники Белого дома, включая госсекретаря Энтони Блинкена, будут вынуждены отчитываться за свои решения, что станет существенным сдерживающим фактором.

Ранее Владимир Зеленский предупреждал, что любые кулуарные компромиссы таят в себе скрытые угрозы, а подобный экономическая связь с агрессором обернется стратегической ловушкой.

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