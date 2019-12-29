Самая большая автоёлка: как в Харькове побили рекорд Украины

В Харькове создали автомобильное новогоднее дерево. Ствол, ветви и праздничную звезду – на все ушло 348 машин. Чтобы создать фигуру, понадобилось 7 часов и огромная парковка.

Огромную автоёлку от харьковских водителей строили до 11 ночи пятницы 27 декабря. Регулировщики управляли процессом прямо с крыш автомобилей.

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Организаторы тщательно готовились: сначала чертили фигуру на бумаге, а потом искали стоянку, которая вместила бы их "дерево".

У нас снега нет, но хочется чего-то праздничного, автомобильного. Разъезжаться, я думаю, они будут очень долго, так же, как и строим. Постараемся, чтобы все культурно разъехались,

– пояснил организатор автоёлки Антон Макаров.

Водители к делу тоже подошли креативно. Автоколонна сбоку похожа на яркий маскарад. Гирлянды – обязательный атрибут. Но есть здесь и сладости в салоне, и даже скелеты на крышах, украшенные фонариками.



Декор на крыше авто

Украинские города уже несколько лет передают друг другу эстафету елочного рекорда. Харьков бросил вызов Запорожью. "Мы решили победить Запорожье – у них 270 машин, кажется. Макеевка вчера делала свою елочку. Но мы их уже переплюнули", – заявил один из участников акции Артем.

За 7 часов работа была завершена. Последние ветки формируют наименее опытные водители, потому что это самая легкая часть.

Как только последняя машина паркуется, водители включают фары – и в Украине зажглась самая большая елка из авто. В ней 348 машин – это рекорд, но неофициальный. Потому что не нашлось спонсоров и средств на регистрацию достижения. Однако водители этим не слишком озабочены.