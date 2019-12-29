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      Самая большая автоёлка: как в Харькове побили рекорд Украины

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      В Харькове создали автомобильное новогоднее дерево. Ствол, ветви и праздничную звезду – на все ушло 348 машин. Чтобы создать фигуру, понадобилось 7 часов и огромная парковка.

      Огромную автоёлку от харьковских водителей строили до 11 ночи пятницы 27 декабря. Регулировщики управляли процессом прямо с крыш автомобилей.

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      Организаторы тщательно готовились: сначала чертили фигуру на бумаге, а потом искали стоянку, которая вместила бы их "дерево".

      У нас снега нет, но хочется чего-то праздничного, автомобильного. Разъезжаться, я думаю, они будут очень долго, так же, как и строим. Постараемся, чтобы все культурно разъехались,
      – пояснил организатор автоёлки Антон Макаров.

      Водители к делу тоже подошли креативно. Автоколонна сбоку похожа на яркий маскарад. Гирлянды – обязательный атрибут. Но есть здесь и сладости в салоне, и даже скелеты на крышах, украшенные фонариками.

      Декор на даху авто
      Декор на крыше авто

      Украинские города уже несколько лет передают друг другу эстафету елочного рекорда. Харьков бросил вызов Запорожью. "Мы решили победить Запорожье – у них 270 машин, кажется. Макеевка вчера делала свою елочку. Но мы их уже переплюнули", – заявил один из участников акции Артем.

      За 7 часов работа была завершена. Последние ветки формируют наименее опытные водители, потому что это самая легкая часть.

      Как только последняя машина паркуется, водители включают фары – и в Украине зажглась самая большая елка из авто. В ней 348 машин – это рекорд, но неофициальный. Потому что не нашлось спонсоров и средств на регистрацию достижения. Однако водители этим не слишком озабочены.

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      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Новости Харькова Авто
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