Несмотря на то, что 1 апреля системе Prozorro исполняется уже 5 лет, довольно часто от бизнеса можно услышать примерно следующее: "Prozorro Нет, государство точно не закупает товары / услуги по моей сфере деятельности". Далее читайте на украинском.

Експерти торговельного майданчика Zakupki.Prom зібрали найбільш цікаві закупівлі, щоб в черговий раз довести – держава закуповує все. Ну добре, майже все.

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Окуляри віртуальної реальності + Xbox

Бібліотеки, на жаль, все більше втрачають свою популярність. Тож щоб зберігати інтерес молодої аудиторії, потрібно йти в ногу з часом. Активні кроки в цьому напрямку робить Донецька обласна бібліотека для дітей. Вона закупила окуляри віртуальної реальності та дві консолі Xbox. Витратили на це 37,5 тис. грн.

Гіроскутер, гіроборд, електросамокат та моноколесо

Виявляється, що купують їх не тільки IT-спеціалісти. Національна поліція закупила 3 електросамокати за 46,5 тис. гривень. А от тендер із більшим бюджетом – 101,5 тис. грн, де держзамовнику потрібні були моноколеса, гіроборди, гіроскутери та електросамокати, не відбувся через відсутність учасників.

Створення муралу на фасаді будівлі

В останні роки на стінах будівель все частіше почали з'являтися великі малюнки –мурали. Послуги з їх створення також закуповують через Prozorro. Прикрасити вулиці свого міста захотіли і у Кам'янському. Щоб це зробити, влада виділила 187 тис. грн. Відповідно до документації закупівлі зобразити потрібно було малюка на повітряній кулі. Виконавець знайшовся, і мурал вже можна побачити на вулицях міста.

Послуги з навчання на курсах англійської мови

Знання іноземної мови в сучасному світі є обов'язковим. Тож не дивно, що серед охочих вчитися є й державні замовники, які періодично оголошують закупівлі курсів англійської мови. Одну з таких оголошувало Управління персоналом Львівської міської ради. Очікувана вартість закупівлі складала 80,3 тис. гривень. Проте завдяки аукціону держпідприємству вдалося зекономити та придбати необхідні послуги за 56,7 тис. грн.

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Послуги візажу та жіночого перукаря

"Краса врятує світ", – цієї думки дотримується й одна з філій Національної суспільної телерадіокомпанії України. Відповідно до документації підприємству потрібні були послуги перукаря та візажиста. Але через відсутність учасників, закупівля так і не відбулася.

Ювелірні вироби та супутні товари

Як правило, в цій категорії держпідприємства закуповують якусь пам'ятну продукцію. Наприклад, Служба безпеки України оголошувала тендер на медалі, нагрудні знаки, подарункові монети, тощо, з загальною очікуваною вартістю трохи більше 2 млн грн. А ось Київський університет ім. Бориса Грінченка до конкурсу "Miss & Mister Grinchenko University" провів тендер на корони для переможців конкурсу та браслети для учасників. На жаль, закупівля не відбулася через відсутність пропозицій. Тож компанії, які займаються ювелірними виробами, можуть спробувати свої сили у держзакупівлях.

Музичні інструменти

Що спільного між рок-музикою та державним підприємством? У нас немає відповіді на це запитання, але точно знаємо – є чимало закупівель музичних інструментів у системі Prozorro. Наприклад, один із відділів освіти, культури, молоді та спорту оголошував закупівлю на бас-гітару з комбопідсилювачем. На це підприємство витратило 63,8 тис. грн.

Тигр

Так, в системі Prozorro можливо навіть таке. Менський зоологічний парк у 2018 році оголошував закупівлю самця тигра віком до 4 років. У скільки б ви оцінили цю екзотичну тварину? На той час очікувана вартість закупівлі складала 130 тис. грн із урахуванням доставки.

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Як бачите, держава купує не тільки електроенергію, медичну продукцію чи канцелярію. Тож навіть компанії з екзотичними товарами можуть спробувати свої сили у держзакупівлях. Причому інколи у них навіть не буде конкурентів.