Защита неба и санкции против России: в Париже проходит заседание министров стран G7 и Украины

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

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Что обсудили министры

К переговорам руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы семи" также присоединился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Главными вопросами повестки дня стали практические шаги по достижению справедливого мира, укреплению обороны Украины и защите украинского неба, а также усилению санкционного давления на Россию. Кроме того, дипломаты обсуждают комплексные механизмы защиты общеевропейского порядка безопасности.

Как уже сообщалось на нашем сайте, встреча руководителей дипломатических ведомств Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии и США проходит под председательством министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро. Основное внимание в ходе специальной сессии было уделено защите украинской критической инфраструктуры от воздушных ударов.

Напомним, на полях саммита G7 Андрей Сибига провел двустороннюю встречу с госсекретарем США я Марко Рубио.