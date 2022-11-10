Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, своим полномасштабным вторжением Путин подставил всех участников G20. Формально он запустил мировую инфляцию на уровне 10%.

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Он будет объяснять, что Украина сопротивляется, не сдается и борется за жизнь. Поэтому она в этом виновата. Но мир понимает, что виноват тот, кто напал. Хотя есть государства, которые могут подыгрывать России. Вроде Индии или Бразилии,

– отметил Давыдюк.

Услышат Зеленского, а не Лаврова

Как отмечает Давыдюк, Россия будет пытаться сделать так, чтобы тема войны не была первой на саммите G20. Зеленскому, выступающему на встрече в онлайн-формате, наоборот, нужно максимально говорить о поддержке Украины.

Думаю, что Россия будет делать так, чтобы тема войны не была первой. А наша задача – чтобы вопрос помощи Украине был единственной и исключительной темой,

– считает Давыдюк.

По мнению политолога, следующую встречу стран G20 вообще следует провести в Украине. Это – 19 мощнейших стран мира, не включая сюда России. Путин не рискнет нанести ракетные удары во время такого потенциального саммита.

Давыдюк предположил, что Украине нужно сделать на саммите G20: смотрите видео

Добавим, по данным источников издания Bloomberg, президент России Владимир Путин отказался от участия на саммите G20, потому что хотел защитить себя от потенциальной напряженности на высоком уровне, вызванной полномасштабным вторжением в Украину.

Так, отказ Путина участвовать в саммите G20 позволит ему избежать конфронтации с президентом США Джо Байденом, ранее назвавшим российского диктатора военным преступником.