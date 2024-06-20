Замбия участия в Саммите мира не принимала. В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил рост поддержки Саммита и его финального коммюнике на всех континентах, в частности, и в Африке.

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Президент поблагодарил Замбию за четкую позицию

Зеленский поблагодарил Замбию, которая вместе с другими африканскими странами имеет четкую позицию по вопросам достижения мира в мире.

"Благодарен Замбии за присоединение к коммюнике Саммита мира и поддержку усилий, направленных на достижение устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира... Ценим, что Замбия, вместе с другими африканскими странами, занимает четкую позицию в поддержку Устава ООН, мира и прогресса. Формула мира – это инклюзивный формат, который позволяет каждой стране высказаться и внести свой вклад в достижение общих целей", – написал глава государства.

Президент Украины также призвал все миролюбивые страны присоединиться к итоговому коммюнике и реализации Формулы мира.

Вместе мы способны восстановить мир, стабильное развитие и взаимоуважение в международных отношениях,

– написал он.

К слову, в среду, 19 июня, стало известно, что свою подпись под коммюнике поставили Антигуа и Барбуда, хотя эта страна также не участвовала в Саммите мира. Чрезвычайный и Полномочный Посол Игорь Жовква рассказал, что Украина пытается привлекать к борьбе против России и малые островные государства. Так, кроме Антигуа и Барбуды к резолюции присоединились еще Палау и Суринам.