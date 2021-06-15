"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса", – говорится в документе. В решении предыдущего саммита НАТО не звучало таких формулировок в отношении Украины.

Интересно Россия дала сигнал об Украине перед встречей Путина с Байденом

По Грузии такая формулировка звучит с 2018 года

Это реакция НАТО на два фактора – на гиперактивность и настойчивость Президента Зеленского по этой теме, и на военные угрозы Украине и НАТО со стороны России. Но ничего не будет автоматически. Поэтому со всей ответственностью надо принять во внимание акцент на механизме годовых национальных программ, сделанный в коммюнике.

И коль уж я сказал про ответственность, то в первую очередь за это должно отвечать министерство обороны, а СНБО должен это тщательно контролировать.

Важно Путинский тезис об Украине провалился

А вот вице-премьеру по европейской и евроатлантической интеграции при помощи Офиса Президента Украины надо сосредоточиться на разработке и утверждении четкой и максимально конкретной Дорожной карты нашего движения к ПДЧ.

Это необходимо для того, чтобы наши друзья из НАТО не "съехали" в очередной раз на общие и абстрактные формулировки и пустые обещания по ПДЧ. Они будут контролировать нас, а мы должны контролировать их конкретизированные обязательства.