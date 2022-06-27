Не по расписанию

Этот саммит не принесет нам таких прорывных решений в поддержке будущего членства, как это произошло на днях с ЕС.

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Но целесообразно ли продолжать риторику "эмоционального шантажа" в разговоре с Альянсом, пытаясь повлиять таким образом на его лидеров?

Стоит ли критиковать единственную в мире организацию по коллективной безопасности демократических стран за то, что она оказалась не готова к агрессии РФ – конечно.

Является ли это основанием для нас, украинцев, на фоне недостаточной помощи (по мнению борющейся за существование страны) публично отказаться от претензий стать членом Альянса – убежден, что – нет.

Стратегия для Украины

Так, на следующей неделе НАТО не объявит нас новым членом организации, приняв в обход выполнения ПДЧ, как Швецию и Финляндию.

Страны Североатлантического союза точно завтра не направят войска в Украину на помощь. Как бы нам этого ни хотелось, силами Альянса "небо не закроют" от российских ракет и флот США уже завтра не зайдет в Одессу, разблокировав наши порты.

Впрочем, какая у Украины может быть стратегия победы в многолетней войне с Кремлем, если вступление в НАТО больше не опция?

Поможет ли повторение мантры о том, что "Украину не пускают в НАТО несколько государств-оппонентов" преодолеть российскую агрессию, получить большую военную помощь, повлиять на общественное мнение в странах-партнерах и самой Украине – вопрос достаточно риторический.

Проблема преодоления скепсиса старой Европы относительно нашего членства в Альянсе, при всем весе, сейчас не ко времени. Как ни ко времени и "развороты-повороты" в ключевых маяках украинской внешней политики.

Альтернативы членству Украины в НАТО нет. Новую систему коллективной безопасности под нас никто не создаст.

Такие украинские "обиды" на партнеров и неоправданные "самоотводы" от курса на членство – подарок для пропаганды Кремля и его сетей влияния на Западе.

Мол, давайте уже договариваться, снимать санкции, прекращать поставки оружия Киеву, пора рисовать новые гарантии "внеблоковости" останкам неоккупированной Украины: они же сами приняли одно из условий Путина – никакого НАТО.

Дело здесь не в "высокой риторике" и конституционных положениях.

Наша позиция

Содержание украинской позиции по отношению к НАТО имеет абсолютно практический аспект уже сегодня.

Первый. Предоставление достаточной военной помощи Украине и фиксация этого обязательства в политической декларации Мадридского саммита Альянса;

Второе. Одобрение нового комплексного пакета помощи Украине со стороны НАТО, которое должно стать основным инструментом нашей адаптации к административным и военным стандартам союзников, что обеспечит полную оперативную взаимосовместимость. Этот пакет в синхронизации с форматом "Рамштайн" должен включать эффективно работающие трастовые фонды (финансирование+персонал) от первичной медицинской помощи, средств связи и кибербезопасности до системы обучения украинских военнослужащих;

Третье. Фиксация в Стратегической концепции НАТО-2030 роли Украины как страны-элемента безопасности Альянса и России как ее основной угрозы со всеми вытекающими мерами военного планирования союзников в Восточной Европе и Черноморском субрегионе в частности;

Четвертое и, наконец, главное. Украина политически должна звучать на самом высоком уровне в Мадриде. Наша страна должна уверенно акцентировать на том, что когда (а не если) мы станем полноправными членом НАТО, безопасность Европы от этого лишь усилится и исключит возможность возвращения войск России на условные границы 1991 года;

Предоставление Украине кандидатства на вступление в ЕС показательно доказало, что невозможное становится возможным, когда настойчиво идешь к результату и используешь по максимуму "окно возможностей".

Нашей стратегической целью должно стать получение политического решения о членстве Украины в НАТО в кратчайшие периоды после завершения войны. Но сначала должны победить Мордор с помощью союзников!